"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الكوبي

استقبله اليوم وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غونزاليس.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 03:15 PM

استقبله اليوم وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الكوبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غونزاليس.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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