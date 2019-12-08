عصابة الـ 11 في قبضة شرطة الرياض بعد 36 جريمة ومسروقات بقيمة نصف مليون

امتهنوا سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي من 11 شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية؛ أقرّوا بارتكاب 36 جريمة سرقة للقواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء، وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية، وقاربت قيمة المسروقات نحو نصف مليون ريال.

تفصيلاً، فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم أحد عشر شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية, وتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية شرقي العاصمة الرياض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (36) جريمة، قاربت قيمة المسروقات بها نحو نصف مليون ريال، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.