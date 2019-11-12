"الأوروبي" يبدأ تطوير أسلحة بعيداً عن أمريكا.. هل يتفتت حلف "الناتو"؟

أعطى الضوء الأخضر لـ13 مشروعاً دفاعياً من بين 47

أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم (الثلاثاء)، لبدء 13 مشروعاً دفاعياً جديداً في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة بمنأى عن الولايات المتحدة.

ووفقاً لخطط وافق عليها وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيبدأ العمل على بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ الباليستية.

واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات – بحسب "رويترز"- عدة أشهر لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام الرغبة في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي، حين ذكر أن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتضر.

ويجري حالياً العمل على نحو 47 مشروعاً دفاعياً مشتركاً بين دول الاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في أواخر عام 2017 بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل.

ويمكن وضع أي أسلحة برية أو بحرية أو جوية جديدة، وكذلك تلك المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، تحت تصرف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أهمية الحلف أعطى قوة دفع لجهود الدفاع الأوروبية، فهل يشير هذا التوجه إلى بداية تفتت حلف "الناتو" عن أمريكا؟.