الإحصاء الخليجي: 85.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,562 وحالات التعافي من الفيروس 2,502,597

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 85 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 85,579,896 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,115 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,502,597 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,562 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.