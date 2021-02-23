"التجارة" تنفّذ جولات رقابية على 1480 منشأة بالمدينة

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنوّرة، جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي شملت 1482 منشأة تجارية بالمنطقة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط تسع منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وشدّد فرع وزارة التجارة بالمنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية لجميع الاشتراطات الاحترازية، من تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للمتسوقين والموظفين، ولبس الكمامة وعدم التجمع وتجاوز الأعداد المسموح بها داخل المحال والتحقق من تفعيل المتسوّقين تطبيق "توكلنا".