"المريخي": انتقلت من الشعر العاطفي إلى "الرسائل الهادفة"

في المؤتمر الصحفي لثالث أمسيات "موسم الرياض"

أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بـ"الأمسيات الشعرية" الخاصة بموسم الرياض مساء اليوم، بمناسبة الأمسية الشعرية الثالثة التي سيحييها الشاعر السعودي خالد المريخي، والمنشد عبدالعزيز اليامي، يوم غد الاثنين بالبولفارد.

وأدار المؤتمر الصحفي هاني الشحيتان رئيس اللجنة الإعلامية، والذي رحب في كلمته التي ألقاها بتلك المناسبة بالحضور، وأعلن أن الأمسيات الشعرية سيشارك فيها كل من الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي.

وأضاف قائلاً: "شكراً لخالد المريخي الذي يصنع لنا محفلاً شعرياً، عشرون عاماً منذ أن بدأ وهو نجم وما زال يحافظ على نجوميته، وأرى تطبيقاً حقيقياً لما درسته في الجامعة عن الإعلام عندما أشاهد خالد المريخي وهو يحافظ على نجوميته".

من جانبه، قال خالد المريخي: "كنت في بداياتي أميل للشعر العاطفي، وفِي الفترة الأخيرة أصبحت أحب الشعر الذي يقدم رسالة هادفة، وآخر خمس سنوات أصبح إنتاجي يتضمن رسائل هادفة للمجتمع".

وفي مداخلته، شكر محمد عابس رئيس الأندية الأدبية السابق، هيئة الترفيه وعبدالله حمير القطاني وهاني الشحيتان، مشيراً إلى أن خالد المريخي يعد ظاهرة شعرية متسائلاً عن سبب اعتزاله القصائد الغنائية.

وفي رده على تلك المداخلة قال "المريخي": "الموضوع كان قبل خمسة أشهر، في رمضان تحديداً، وخلال تواجدي في الحرم شعرت بأن هناك شيئاً يقول لي هذا آخر شيء لك، لذلك قررت الاعتزال، ولا أقصد الموسيقى والأغنية، بل عندما نشاهد بعض الكليبات وفيها أشياء ومشاهد لا أود أن أراها، ولا أن يراها أهلي وأسرتي، والحياة لا حاجة فيها لاكتساب مزيد من الذنوب".

وأشار "المريخي": "أما جديدي في الأمسية الشعرية فأحرص على تقديم قصائد حصرية وسأطرح جديداً وأعتبر أنها أول أمسية في الرياض حيث الأمسيات السابقة كانت على استحياء، فالأمسية الحالية أعتبرها متكاملة من حيث التسويق وأشكر القائمين عليها سواء عبدالله حمير القحطاني وهاني الشحيتان وسلطان الحويماني".

بدوره، شكر المنشد عبدالعزيز اليامي هيئة الترفيه على الأمسية وكذلك الحضور الكريم. وقال: "الشاعر والمنشد جميعهم مكملون لبعض، وأنا حريص على النص الجيد واللحن".

ورد على مداخلة حول النجومية في عالم الشيلات، قائلاً: "الآن أصبح هناك جهد في التوزيع بالإضافة لوجود السوشل ميديا لانتشارها".

وحول سؤال عن خفوت دور الكويت في تقديم النجوم كسابق عهدها أجاب "المريخي": "الإعلام الكويتي كان في الثمانينيات متوهجاً وكان أغلب شعراء الخليج ينشرون عبر الكويت وكذلك إقامة الأمسيات وفِي الفترة الأخيرة أصبح هناك اهتمام أكبر في السعودية بالحركة الثقافية وأصبح الإعلام السعودي يصدر النجوم".

وفي الختام أجاب "المريخي" حول سؤال عن مدى غناء قصائده من قبل نجوم الشيلات: "لدي تحفظ على إيقاع الشيلات لأنها تتحول حينها لأغنية وأنا معتزل هذا المجال".