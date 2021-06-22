بلدية جنوب جدة تُغلق 20 مكتب خدمات لعدم نظاميتها

أغلقت معرضين للسيارات خالفا الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة معرضين للسيارات؛ لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

كما أغلقت 20 مكتب خدمات لمخالفتها للأنظمة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد سراج الشافعي، أن العمل جار على تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت.

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22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 06:23 PM

أغلقت معرضين للسيارات خالفا الاشتراطات الصحية

بلدية جنوب جدة تُغلق 20 مكتب خدمات لعدم نظاميتها

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة معرضين للسيارات؛ لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

كما أغلقت 20 مكتب خدمات لمخالفتها للأنظمة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد سراج الشافعي، أن العمل جار على تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت.

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