وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام

اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود

علمت "سبق" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية.

وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد.