أمريكا على موعد مع 20 عاصفة.. وإدارة "بايدن" تستعد بمليار دولار

لمساعدة المجتمعات المحلية في وضع مشروعات للإعداد للكوارث والحد منها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيضاعف حجم الأموال التي ستنفقها إدارته لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للأحداث الجوية الكبرى، وذلك خلال زيارته إلى مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بعد ظهر الاثنين، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ستقدم الوكالة مبلغ مليار دولار لبرنامج "بناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة"، بموجب إعلان "بايدن" والذي يساعد الولايات والمجتمعات المحلية، في وضع مشروعات للإعداد للكوارث والأخطار الطبيعية والحد منها.

وقال بايدن خلال زيارته إلى مقر الوكالة: "كلنا نعلم أن العواصف قادمة، وسنكون مستعدين".

ويشكل مبلغ المليار دولار الذي أعلن عنه الاثنين، جزءًا ضئيلاً مما تنفقه الولايات المتحدة على الكوارث المتصلة بالأحوال الجوية.

وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الأسبوع الماضي، أن يكون موسم الأعاصير هذا العام، الذي يمتد من يونيو إلى نوفمبر، نشطًا، وسيشهد ما بين 13 إلى 20 عاصفة، قد تتحول 6 منها إلى أعاصير، وبين 3 و5 قد تتحول إلى أعاصير رئيسة، قد تتجاوز سرعة رياحها 177 كيلومترًا في الساعة.

وتعهد المسؤولون في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بزيادة الاستثمار في البحوث المناخية لتحسين فهم الظواهر الجوية الحادة والتكيف معها والتخفيف من شدتها.

وقال البيت الأبيض إن التمويل الجديد يساعد في ضمان حصول المجتمعات المحلية على الموارد التي تحتاج إليها لبناء القدرة على التحمل قبل هذه الأزمات.

وتشكل هذه الخطوة جزءًا من تعهد بايدن بإيلاء أهمية أكبر للتغير المناخي باعتباره أولوية رئيسية.

وحدد بايدن هدفًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 52 بالمائة عن مستويات عام 2005، كما قال إنه يتوقع تبني معيار للطاقة النظيفة من شأنه أن يجعل إنتاج الكهرباء خاليًا من الكربون بحلول عام 2035.

وشهدت الولايات المتحدة في العام الماضي فقط 22 كارثة منفصلة تتعلق بالطقس والمناخ، وقد بلغت تكلفتها ما يقرب من 100 مليار دولار.

