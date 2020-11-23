"الأرصاد": رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة

الحالة تبدأ في الـ10 صباحًا وتستمر إلى 8 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والمويه، وتربه، ورنيه).

وذكرت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.