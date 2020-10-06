"الصحة العالمية": قد نحصل على لقاح ضد كورونا حتى نهاية العام

خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بالجائحة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

وقال "تيدروس"، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد استمرت يومين: "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام. هناك أمل".

وتعمل آليات تطوير اللقاحات "COVAX"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وحالياً تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.