قرابة 136 ألف مراجع لمستشفى النور بمكة خلال 3 أشهر

تنوعت بين العيادات والطوارئ ومركز السكر والقلب والأسنان والعيون والتأهيل الطبي

كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور وائل بن حسين الميمني أن المستشفى استقبل خلال الربع الأول للعام الجاري 2021م، 135,759 مراجعًا.

وتنوعت الحالات ما بين أقسام المستشفى المختلفة ابتداءً من العيادات والطوارئ ومركز السكر ومركز القلب والأسنان والعيون والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والطب المنزلي والكلى وأمراض ضغط الدم.

وأكد الميمني أن عدد الحالات التي تمت خدمتها في أقسام المستشفى ابتداءً بقسم الطوارئ 33863 مراجعًا، كما بلغ في أقسام العيادات 40801 مراجع وبمركز السكري 17642 حالة ومركز الأسنان 8963 حالة ومركز العيون 8489 حالة ومركز القلب عدد 3670 مراجعًا، ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 9863 مراجعًا، وعدد حالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 2828 حالة، وللطب المنزلي وصل 9640 زيارة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 53859 حالة، وإجمالي العمليات 2762 عملية وعدد المناظير التي أجريت بالمستشفى 319 عملية منظار، وللقسطرة 898 تنوعت بين قسطرة علاجية وتشخيصية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 88970 وصفة .

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

وأكد أن المستشفى بدعم من وزارة الصحة ممثلة بتجمع مكة المكرمة الصحي يستعد لتنفيذ خطته لموسم العمرة لعام 2021م وفق ما تم وضعه من استراتيجية للمستشفى في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تركز على دعم كل الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لقاصدي بيت الله الحرام، بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية واهتمام بالزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.