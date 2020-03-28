بينها فلسطين والمغرب وماليزيا .. آخر تطورات "كورونا" في 6 دول

عدد المصابين وفق آخر تحديث وصل إلى 601 ألف و520 حالة

ما بين دقيقة وأخرى تتواصل تحديثات أرقام إصابات "كورونا" على مدار اليوم حتى وصل عدد المصابين -وفق آخر تحديث- إلى 601 ألف و520 حالة و133 ألفاً و454 متعافياً، إضافة إلى 27 ألفاً و441 حالة وفاة.

وفي السطور التالية تستعرض "سبق"، آخر مستجدات الفيروس في 6 دول:

المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديه إلى 358.

كردستان العراق

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان #العراق عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 122 بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.

فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إنه تم اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 97 حالة.

ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 2320.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة خمس حالات.

وقال وزير الصحة محمد ولد حامد؛ في فيديو بثته صفحة الوزارة على "فيسبوك": "الإصابة الأولى تعود لزوجة مواطن موريتاني مصاب بالفيروس، وعاد من فرنسا منتصف الشهر الجاري، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن من مدينة كيهيدي- جنوبي البلاد قدم من السنغال".

في هذه الأثناء، قرّرت الحكومة الموريتانية، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر؛ للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

واستثني من القرار "الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الاتصالات)".

نيوزيلندا

أعلنت سلطات نيوزيلندا تسجيل 78 إصابة مؤكدة وخمس إصابات مفترضة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد إلى 451 شخصاً.

وأكّدت السلطات أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في قسم العناية المركزة، وتمّ توصيل أحدهما بجهاز التنفس الاصطناعي.. وتعافى 50 من المرضى بالكامل من الفيروس.