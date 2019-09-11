عرعر.. أمين "الشمالية" يدشن المنصة الإدارية "بلا ورق"

عبر إصدار أول معاملة إلكترونية لخدمة مختلف الفئات

دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، صباح اليوم المنصة الإدارية الموحدة، عبر إصدار أول معاملة إلكترونية؛ بغرض إنهاء التعامل الورقي لصالح فئات المجتمع المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل مبادرة "وزارة بلا ورق" وفقاً لرؤية المملكة 2030.