إطلاق سراح 9 نزلاء بسجن الأفلاج مشمولين بالعفو الملكي

ممن تنطبق عليهم القواعد.. بمناسبة شهر رمضان المبارك

أطلق قبل قيل سراح تسعة نزلاء بسجن الأفلاج العام ممن شملهم العفو الملكي بالإفراج عن السجناء، المطالبين بحقوق مالية الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة بمناسبة عفو شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

‏وعبّر المفرج عنهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين واللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشرفين، كما ثمّن النزلاء لإدارة ومنسوبي شعبة سجن الأفلاج حسن الرعاية والاهتمام بالنزلاء.