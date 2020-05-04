الأمم المتحدة تدعو لتطوير أمصال وعلاجات لـ"كورونا" بأسعار زهيدة

"جوتيريس" طالب باعتبارها منافع عامة عالمية

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إلى بذل جهود عالمية لتطوير أمصال وعلاجات وأجهزة فحص لمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا وتوزيعها وإتاحتها للجميع بأسعار في متناولهم.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بداية مؤتمر عالمي للتعهد بتقديم منح يأمل في جمع ثمانية مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الأمصال والعلاجات ستساعد في السيطرة الكاملة على الجائحة ويجب اعتبارها منافع عامة عالمية تتوافر للجميع بأسعار في مقدورهم دفعها، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في المؤتمر نفسه أن المعيار النهائي للنجاح لن يتعلق فقط بالسرعة التي يمكن بها تطوير هذه الأدوات بل وبنفس القدر بكيفية توزيعها على الجميع.