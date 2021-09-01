ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطنًا في العقد الثالث من العمر قام بنقل (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة - طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.