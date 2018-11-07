"الصحة" توقع اتفاقية لعلاج ألف مصاب بفيروس الكبد "سي"

مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

وقّعت وزارة الصحة، اليوم, اتفاقية لعلاج ألف مريض مصاب بفيروس الكبد "سي"، مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية".

وتنص الاتفاقية على أن تتحمل "سبيماكو الدوائية" تكلفة علاج ألف حالة من الذين ليس لهم أهلية علاج في المستشفيات الحكومية، من المصابين بفيروس الكبد "سي"، وذلك عن طريق أدوية الكبد التي أنتجتها الشركة مؤخراً وأثبتت فعاليتها بنسبة شفاء تصل إلى 95%، بالتعاون مع الجمعيات الصحية الخيرية.

يُذكر أن "الصحة" تسعى لأن تكون المملكة خالية من الالتهاب الكبدي "سي" خلال السنوات الثلاث، حيث بدأ علاج 750 مصاباً بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، وذلك خلال النصف الأول من العام 2018 ليصل العدد الكلي لمن جرى علاجهم منذ بدء البرنامج إلى 4492 مصاباً بنسب شفاء تزيد على 95% بفضل من الله، وذلك في إطار جهود الصحة للوصول للهدف العالمي لإزالة فيروس الكبد "سي"، وذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل يشمل الوقاية والاكتشاف، بالإضافة إلى علاج المصابين بالالتهاب المزمن.

وشرعت "الصحة" في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاكتشاف وعلاج المصابين بالتهاب الكبد "سي".