تكليف "الغامدي" أمينًا لأمانة تبوك

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي، أميناً لأمانة منطقة تبوك؛ وذلك خلفاً لأمين منطقة تبوك الذي تم إعفاؤه فجر اليوم بأمر ملكي؛ على خلفية ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.