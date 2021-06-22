"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"

تدمير عتاد متنوع للميليشيا

قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.