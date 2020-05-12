تسجيل 18 حالة شفاء و17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان

التعافي 17 في بيش وواحدة بصامطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأعلنت 18 حالة تعافٍ منها 17 في بيش وحالة في صامطة.

وكان قد تم تسجيل الإصابات بعدد من المدن والمحافظات، وسجلت محافظة بيش (وفق الموقع المخصص) 640 إصابة، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 57، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 169 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 7 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:21 PM

التعافي 17 في بيش وواحدة بصامطة

تسجيل 18 حالة شفاء و17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان

محمد المواسي

جازان

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأعلنت 18 حالة تعافٍ منها 17 في بيش وحالة في صامطة.

وكان قد تم تسجيل الإصابات بعدد من المدن والمحافظات، وسجلت محافظة بيش (وفق الموقع المخصص) 640 إصابة، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 57، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 169 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 7 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

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فيروس كورونا الجديد

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