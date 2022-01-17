مهرجان العسل السابع بالعيدابي يواصل فعالياته ويستقبل الزوار

بمشاركة 50 نحالاً ويضم ركناً للأسر المنتجة

تتواصل فعاليات مهرجان العسل السابع، في عاصمة الشهد محافظة العيدابي، بمشاركة 50 نحالاً، لعرض أجود أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه.

ويشارك في المهرجان معرض الإدارات الحكومية، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه.

ويصاحب المهرجان عدة فعاليات ومسابقات يومية للصغار والكبار، وألعاب وعروض مسرحية وسِرك، وفنون شعبية، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية.