القوات البحرية المصرية تنفّذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط

باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية

قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية التي شملت الفرقاطات ولنشات الصواريخ، إضافة إلى إحدى الغوّاصات الألمانية الحديثة، وعدد من وحدات مكافحة الغوّاصات وعناصر متعدّدة من القوات الخاصة البحرية.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي؛ في بيان له، أن القوات الجوية اشتركت في التدريب بالمروحيات الحديثة طراز (كاموف) وطائرات (الأباتشي) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك)، في ظل وقاية من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميّز التدريب بالتنوع في أساليب القتال، مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، كما شهد تنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغوّاصات.