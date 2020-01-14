"مدني شرق أبها" ينفِّذ فرضية مكافحة حوادث ناقلات الوقود

بالتعاون مع الجهات الأمنية لقياس مستوى الأداء

نفَّذت شعبة الدفاع المدني الميدانية بشرق أبها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة صباح اليوم، فرضية مكافحة حادث حريق في ناقلة وقود، وذلك باستخدام القواذف الأرضية والقواذف العلوية.

ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الأداء، والوقوف على جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع حوادث ناقلات الوقود سريع الاشتعال، والحوادث المشابهة لها.