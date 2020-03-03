بسبب كورونا .. تأجيل مؤتمر ومعرض عُمان للنفط والطاقة 2020 لسبتمبر المقبل

أعلنت شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) تأجيل موعد انطلاق مؤتمر ومعرض عُمان للنفط والطاقة) OPES ) 2020 إلى الفترة من (14-16) سبتمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الآثار السلبية لفيروس "كورونا المستجد".

ويعُد مؤتمر ومعرض عُمان للنفط والطاقة الذي عرف في السابق بمؤتمر ومعرض عُمان للنفط والغاز أكبر حدث للنفط والغاز في السلطنة وواحدًا من أهم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وكان الموعد المقرر تنفيذ النسخة القادمة منه في الفترة من (9-11) مارس الجاري، ولكن بعد قراءة آخر المستجدات بشأن تطور فيروس "كورونا المستجد" وتجنبًا لانتشاره والحرص على المصلحة العامة قررت الجهات المنفذة تأجيل المؤتمر.