"برنت" يرتفع بنسبة 1.39%

ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.99 دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.39%، ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.95 دولار، أو بنسبة 1.39%، إلى 69.09 دولارًا للبرميل.

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 04:25 PM

ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

"برنت" يرتفع بنسبة 1.39%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.99 دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.39%، ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.95 دولار، أو بنسبة 1.39%، إلى 69.09 دولارًا للبرميل.

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