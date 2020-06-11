العراق.. إصابة 324 طبيبًا ووفاة 2 بفيروس كورونا

العاصمة بغداد هي الأكثر نسبة إصابات بـ170 حالة

أعلنت نقابة الأطباء في العراق، أمس الأربعاء، عن إصابة 324 طبيبًا ووفاة اثنين آخريْن بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق.

وذكرت النقابة في بيان صحفي، أنها "رصدت إصابة 342 طبيبًا، بينهم 124 طبيبة.

وأضافت أن "العاصمة بغداد هي الأكثر نسبة إصابات، بـ170 إصابة، تليها محافظة البصرة بـ37، ثم كربلاء بـ27".

ووفق "روسيا اليوم" أشارت النقابة إلى أن "أكبر نِسَب الإصابات للعناوين الوظيفية، كانت في فئة (الأطباء) المقيمين الدوريين؛ حيث رصدنا 122 إصابة، تليها فئة المقيمين الأقدمين بـ112 إصابة".

وأكدت أن "حالة عدد من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات في الأيام القادمة".