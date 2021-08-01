قدِم للعلاج بأحد مستشفيات جدة واختفى.. أسرة "الصبحي" تناشد البحث عنه

تعرّض لاعتلال نفسي أثناء قيادة والده السيارة لينزل هارباً دون معرفة وجهته للآن

تكثف الجهات الأمنية بجدة، بمشاركة عددٍ من المواطنين، جهودها للبحث عن المواطن فيصل عبدالعزيز حمدان الصبحي، الذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد منذ 30 ذي القعدة الماضي في ظروف غامضة دون معرفة وجهته، وسط قلق ذويه حول مصيره، بعد أن كان قادماً مع والده للعلاج بأحد المسشفيات بجدة، لكنه اختفى، وانقطعت أخباره بعدها حتى الآن.

وقال شقيق المفقود المواطن محمد عبدالعزيز الصبحي: إن "فيصل" البالغ من العمر 29 عاماً، كان قادماً إلى جدة مع والده في تاريخ 30 ذي القعدة الماضي من العام الجاري؛ لعلاجه في أحد المستشفيات، وأثناء قيادة والده للسيارة في الطريق بحي النزهة تعرض شقيقه لاعتلال نفسي، وخوفاً من أن تسبب الحالة داخل السيارة مع والدي وهي تسير وقوع حادث، توقف والدي لتهدئته، لكنه استغلّ توقف المركبة ونزل منها، وهرب دون مقدرة والده على اللحاق به، ليختفي عن الأنظار، ولم يُعرف مكانه حتى الآن.

وأشار شقيقه إلى أن المفقود يرتدي قميصاً لونه أزرق، وأنهم تقدموا ببلاغ لشرطة النزهة، مطالباً قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم، والتواصل معهم على: (0551393736 أو 0500817759 أو 0506348209).