فيديو "كاد يدهسهم".. سائق قطار: من صدمتهم يعذبونني في أحلامي

ترك الوظيفة ويشارك في حملة سلامة عبور السكك الحديدية

"إنهم يعذبونني في أحلامي"، هكذا يروي سائق قطار نيوزيلندي الذكريات السيئة عندما كان يصدم أو يدهس أشخاصاً في حوادث قطارات مميتة، مؤكداً أنه حتى من ينجو من الموت يترك أثراً نفسياً سيئاً، ويأتي ذلك في إطار حملة جديدة لسلامة عبور السكك الحديدية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان سائق القطار كيفين كوميتي، من أوكلاند، في خضم مسيرة عمل استمرت عشر سنوات عندما شهد حادثة مقتل شخصين أمام قطاره.

وفي مقابلة مع شبكة "نيوز هاب" النيوزيلندية، قال "كوميتي"، وهو أب لأربعة أطفال إنه اضطر إلى التوقف عن العمل؛ بسبب الذكريات المروعة للمحنة التي مرّ بها، فقد أصيب باضطراب ما بعد الصدمة، رغم أنه لم يكن السبب في مقتل الشخصين.

ويضيف "كوميتي": "لقد قمت باستشارة طبيب نفسي، وكنت أتناول الدواء بانتظام، لكن الدواء كان يهدئ مشاعري فقط، وعندما أعود إلى حياتي الطبيعية، تعاودني هذه المشاعر السيئة".

ويقول "كوميتي": "إنه تعذيب، كما لو كان هؤلاء الموتى يطاردونني، يبدو الأمر وكأن من قتلتهم يعاقبونني في أحلامي على ما فعلته".

وينهي "كوميتي" قائلاً: "كنت سائق قطار شاباً مملوءاً بالحماس ومستعداً للعمل سنوات وسنوات، وفجأة أصبحت فارغاً وسقط كل شيء، لا توجد لديّ طاقة للقيام بذلك على الإطلاق، وكل ما يمكنني التفكير فيه هو ما قمت به".

وفي النهاية اضطر "كوميتي" إلى التنحي عن العمل نهائياً.

وحسب وسائل إعلام محلية، تأتي هذه المقابلة في إطار حملة جديدة أطلقتها نيوزيلندا لسلامة السكك الحديدية والأمان عند عبور المزلقانات.

وفي إطار الحملة بثت وسائل إعلام شريط فيديو لأشخاص كادوا يفقدون حياتهم بسبب التسرع في العبور أمام القطارات.

وحسب وسائل إعلام محلية، ففي كل يوم تقريباً في نيوزيلندا، يكاد القطار يدهس شخصاً وهو يمر أمامه.

ويقول جريج ميلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكك حديد "كيوي ريل" في نيوزيلندا: إن قرار السير أو قيادة سيارة أمام القطار يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى، فالقطارات لا تستطيع التوقف بمجرد الضغط على المكابح، بل قد يستغرق توقفها حوالي كيلومتر واحد، وهو ما يعني أن الحادث سيقع بالتأكيد.

قالت ميجان درايتون، مديرة مؤسسة "تراك سيف" لأمان الطرق: إنه في الأشهر الـ12 الماضية، كان هناك حوالي 300 حادث، منها 191 عند المعابر العامة بالمجهزة بأضواء وأجراس إنذار.



وتضيف "درايتون": "هذا يوضح لنا أنه حتى مع وجود علامات التحذير وإجراءات الحماية، فإن بعض سائقي السيارات والمشاة لا يزالون يعرضون أنفسهم لمخاطر غير ضرورية".

ناشدت "درايتون" الناس أن يتوخوا المزيد من العناية مع بدء أسبوع سلامة السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.