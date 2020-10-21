شاهد .. غرفة عمليات مشتركة في عسير تباشر إخماد حريق جبل غلامة بـ"‫تنومة"

الاستعانة بآليات بلديات المنطقة وتوفير وحدات سكنية للفرق المشاركة

أعلنت إمارة عسير دعم غرفة العمليات المشتركة بالإمارة القيادة الميدانية في (‫تنومة) بآليات دعم من بلديات المنطقة، والتوجيه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

كما أنشأت غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة ‫النماص معًا.

وأضافت إمارة عسير على حسابها في تويتر: "بقيادة إدارة الدفاع المدني في ‫عسير، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة ‫تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابات حتى الآن -ولله الحمد-".

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة (شمال منطقة عسير)، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق. وبالوصول للموقع وُجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًّا، يصعب معها مباشرة الآليات. وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فِرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة سابقًا للدعم البشري والآلي، وعمل فِرق تدخُّل سريعة موجودة احترازيًّا في المواقع السكنية المجاورة.

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قال عبر حسابه بـ"تويتر" إن الفرق تعمل على محاصرته.. ولا إصابات

شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة

تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.