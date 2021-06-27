خدمة وتسهيل.. هنا مواعيد وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بـ19 موقعًا بالمملكة

موجهة للمحافظات والقرى البعيدة.. "إصدار بطاقة الهوية وتجديدها وبدل التالف"

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل، ويوم الاثنين في مستشفى أجا للرعاية المديدة بمدينة حائل، ومقر محافظة بقعاء، لمدة يوم لكل منهما؛ فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في مركز "تمكين" بمحافظة بقعاء لمدة يوم، وللرجال في إمارة منطقة حائل لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في بلدية محافظة بقعاء لمدة يوم.

وفي منطقة مكة المكرمة بدأت اليوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد؛ فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة مدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير اليوم خدماتها للرجال في مركز الأمواه بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، ويوم الاثنين في مقر شركة الاتصالات السعودية بمدينة أبها لمدة يومين؛ فيما تقدم خدماتها يوم الخميس في مقر كتابة العدل بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الجمش بمحافظة الدوادمي لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء في مقر شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة المدينة المنورة اليوم، خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الاثنين في مركز الحسو لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف تقوم اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز أبو عجرم لمدة أسبوع؛ فيما تقوم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين