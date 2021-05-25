"بلينكن": من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين

أكد عزم واشنطن على الخطوة خلال اجتماعه مع الرئيس "عباس"

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بالقدس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين؛ بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان "بلينكن" قال خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم: "إن واشنطن تعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس".