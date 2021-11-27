"الغذاء والدواء": 21% من بالغي المملكة يعانون حساسية الطعام.. والعلاج واحد

أوضحت الإحصاءاتِ عبر "إنفوجراف" وأكدت أنها من الأمور الشائعة في العالم

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن حساسية الطعام من الأمور الشائعة في العالم، ويُقَدَّر انتشاره في المملكة بـ21% للأشخاص البالغين.

ولفتت الهيئة إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد أنه كل 3 دقائق يراجع شخص الطوارئ بسبب حساسية الطعام، مُقَدرة أن هناك 21% من الأشخاص يعانون من حساسية الطعام.

وأضافت، في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أن العلاج الوحيد هو تجنب المكونات المسببة للحساسية.