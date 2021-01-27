الباحة.. "أربعاء ماطر" والحالة تستمر لـ 5 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 5 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية الباحة

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27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 10:58 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الباحة.. "أربعاء ماطر" والحالة تستمر لـ 5 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 5 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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