"تويوتا جازو" يحقق المراكز الثلاثة الأولى برالي دويتشلاند 2019

حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" المشارك في بطولة العالم للراليات فوزاً تاريخياً فرض فيه هيمنته على منصة التتويج بأكملها، في رالي دويتشلاند الذي أقيم أخيراً في ألمانيا.

وشهد الرالي إحراز السائق أوت تاناك؛ المركز الأول في السباق على متن مركبة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 8، معززاً بذلك من صدارته لبطولة العالم للسائقين برصيد 33 نقطة، كما انضم إليه في منصة التتويج زميلاه في الفريق السائقان كريس ميكي وياري-ماتي لاتفالا.

وتمثل هذه النتيجة المرة الأولى منذ أربع سنوات التي ينجح فيها مُصنع واحد في الهيمنة على جميع المراكز على منصة التتويج ضمن منافسات بطولة العالم للراليات، وبذلك يقلّص فريق "جازو للسباقات" الفارق بينه وبين المتصدّر إلى 8 نقاط فقط.

وكانت "تويوتا" قد شاركت على مدى السنوات الماضية في عديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق فورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وسباق نوربورغرينغ 24 ساعة.

وكانت مشاركة "تويوتا" في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباقات السيارات تحت سقف واحد.