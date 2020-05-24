"الأرصاد" تنبه مكة و4 من محافظاتها.. رياح وغبار يضمّان الطرق السريعة

حالة تستمر حتى السادسة مساء وتشمل تدنّيًا في مدى الرؤية بالمناطق المفتوحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ، والقنفذة ، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.