"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى الـ8 مساءً

"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 03:08 PM

"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى الـ8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

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