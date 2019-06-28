أخضر الطائرة يبدأ مشوار العبور لـ "مينمار" .. بمواجهة العراق

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 07:23 PM

أخضر الطائرة يبدأ مشوار العبور لـ "مينمار" .. بمواجهة العراق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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