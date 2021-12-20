"عبدالعزيز بن فهد" يأمر بـ"جيب نيسان" و300 ألف ريال لسداد ديون "يوسف العنزي"

الطرف الثاني في حادث "السنابي الشمري".. و"سبق" الوسيلة التي نقلت معاناته

تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسيارة نوع "جيب نيسان" وسداد دينه البالغ 300 ألف ريال ليوسف العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، رحمه الله.

وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة له: "عبدالعزيز بن فهد يأمر بـ"جيب نيسان" لـ"يوسف العنزي"، وتسديد دينه 300 ألف ريال، بعد الحادث الأليم له ولعائلته".

وكان "مزيد العنزي" شقيق المصاب "يوسف"، قال لـ"سبق" إنه يحتاج إلى الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني، وإن سيارة أخيه تَلِفَت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة وديون يعاني منها.

وبالفعل تحقق ما يتمنى بسداد دينه وتعويضه بسيارة من الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ونقله لمدينة الحرس الوطني بأمر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.