أمازون السعودية تكشف عن عروض "يوم برايم"

يومان من الخصومات الرائعة وآلاف العروض اعتباراً من 21 يونيو

- فعالية "يوم برايم" تبدأ من منتصف ليل يوم الاثنين 21 يونيو وتستمر لمدة 48 ساعة مع توفيرٍ غير مسبوق حصرياً لأعضاء برنامج أمازون برايم



- يمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم الاستمتاع بآلاف العروض من أفضل العلامات التجارية بما في ذلك "فيليبس" و"سامسونج" و"ساوند بيتس" و"باور ماكس فيتنس" و"شاومي" وأديداس" و"جَس"، بالإضافة إلى عروض مميزة على أجهزة أمازون مثل "كيندل" و"رينج"



- أعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة يمكنهم التسوق من عروض أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات مباشرة من أمازون السعودية والاستفادة من خدمة الشحن الدولي المجاني للطلبات التي تتجاوز قيمتها 100 ريال سعودي خلال "يوم برايم"



تعتزم أمازون السعودية إطلاق آلاف العروض والخصومات الاستثنائية لأعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة العربية السعودية ضمن فعالية "يوم برايم" التي تقام للسنة الأولى على الإطلاق في المملكة، وذلك اعتباراً من منتصف ليل يوم الاثنين 21 يونيو ولمدة 48 ساعة حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو، إذ ستتضمن الفعالية عروضاً تناسب الجميع على مستوى مختلف الفئات ليحصلوا على كل ما يحتاجونه لموسم الصيف، ويمكن للجميع الاستفادة من العروض التي سيُقدِّمها "يوم برايم" والاستمتاع بميزات التسوق والمحتوى الترفيهي غير المسبوقة مع الشحن المجاني والسريع من خلال الانضمام إلى برنامج أمازون برايم أو تجربته مجاناً لمدة 30 يوماً عبر زيارة www.amazon.sa/primeday.

عروض "يوم برايم"

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتدشين أمازون السعودية، ستنطلق عروض "يوم برايم" عبر منصة أمازون السعودية للمرة الأولى على الإطلاق، إذ سيتمتع أعضاء برنامج أمازون برايم بيومين من العروض المميزة والأسعار الاستثنائية على أفضل العلامات التجارية، والفئات، والمنتجات المتوفرة بكمياتٍ محدودة، والتي يتوقع أن تنفد بسرعة.

وستشمل عروض "يوم برايم":



الإلكترونيات:

توفير حتى 20% على سماعات الأذن اللاسلكية "ترو إير2" TrueAir2 من "ساوند بيتس" (SoundPEATS)

توفير حتى 24% على ميكروفون الكمبيوتر الشخصي "إينو تيك" Innoo Tech

توفير حتى 20% على المحول المحوري بمنفذ "يو أس بي سي" من "فافا" VAVA

توفير حتى 11% على الساعة الذكية من "ساوند بيتس" (SoundPEATS) لتعقب اللياقة البدنية



أجهزة أمازون:

توفير حتى 31% على أجهزة "كيندل"، بما في ذلك "كيندل بيبر وايت"

توفير حتى 35% على كاميرا "رينج سبوتلايت" السلكية واللاسلكية (Ring Spotlight Wired Cam-Wi-Fi)

توفير حتى 28% على كاميرا "رينج دور فيو" (Ring DoorView Cam)

توفير حتى 11% على "رِنج ستيك-أب"



أجهزة الجوال والإكسسوارات

توفير حتى 27% على هاتف سامسونج الذكي "أم 11" ثنائي شريحة الاتصال (Samsung M11 Dual SIM)

توفير حتى 22% على هاتف سامسونج الذكي "جالكسي أس 21" (Galaxy S21 Dual SIM) ثنائي شريحة الاتصال

توفير حتى 21% على هاتف شاومي الذكي "بوكو أكس 3 برو" ثنائي شريحة الاتصال (the Xiaomi POCO X3 Pro Dual SIM )



أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات

توفير حتى 38% على جهاز الكمبيوتر اللوحي "سيرفس برو 7" من مايكروسوفت (Microsoft Surface Pro 7 Tablet)

توفير حتى 20% على جهاز الكمبيوتر اللوحي "جالكسي تاب أس 7" من سامسونج (Samsung Galaxy Tab S7)



ألعاب الفيديو

توفير حتى 40% على وحدة التحكم لجهاز "أكس بوكس وان أس" من مايكروسوفت (Microsoft Xbox One S Console)

توفير حتى 24% على وحدة التحكم لجهاز "بلاي ستيشن 4 سلِم" (PlayStation 4 Slim Console)

توفير حتى 21% على لعبة "ماين كرافت" لجهاز "بلاي ستيشن 4" (Minecraft for PS4)



مستلزمات المطبخ والطعام

توفير حتى 53% على القلاية الهوائية من فيليبس

توفير حتى 46% على قطاعة الطعام من فيليبس

توفير حتى 17% على ماكينة تحضير الإسبريسو فئة 3200 من فيليبس



الأجهزة المنزلية

توفير حتى 31% على المكانس الكهربائية الروبوتية من "إيكوفاكس" (Ecovacs Robot Vacuum Cleaners)

توفير حتى 22% على المكنسة الكهربائية الروبوتية "روبوفاك جي 10" من "يوفي" (eufy RoboVac G10 Vacuum Cleaner)

توفير حتى 26% على جهاز "ميروكو" الكهربائي لتبخير وصنع رغوة الحليب (Miroco Electric Milk Steamer and Frother)

توفير حتى 37% على المكتب المخصص لألعاب الكمبيوتر على شكل L من "إيه سي بلاي" ACPLAY



الجمال

توفير حتى 37% على آلة العناية بالجسم فئة 3000 من فيليبس، والتي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام (Save Philips Series 3000 Showerproof Body Groomer)



الأزياء

توفير حتى 54% على الحقائب والأحذية والساعات والملابس من ماركات شهيرة، بما في ذلك "جَس"، و"أديداس"، "جاك أند جونز"، و"جست كافالي"، و"ستايلي"، و"دوتس"، و"سبلاش"، و"إكو"، و"شو إكسبريس"



الرياضة واللياقة

توفير حتى 38% على جهاز "ووك باد-5" من "باور ماكس فيتنس" (PowerMax Fitness WalkPad-5)



أجهزة العناية الشخصية

توفير حتى 20% على جهاز مساج العضلات "تشولوفز" (Chulovs Muscle Massage Gun)



منتجات الأطفال

توفير حتى 41% على حفاضات "بيبي جوي" بحشوة ماسية مضغوطة



خدمة شحن مجاني على الطلبات الدولية التي تتجاوز قيمتها 100 ريال سعودي، وتمديد فرصة التوفير ليوم واحد إضافي للأعضاء في السعودية عند الطلب من متجر أمازون العالمي



بإمكان أعضاء برنامج أمازون برايم التسوق مباشرة عبر أمازون السعودية من آلاف العروض المتاحة على أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات عبر متجر أمازون العالمي، مع الحصول على خدمة الشحن المجاني للطلبات الدولية التي تتجاوز قيمتها 100 ريال سعودي على المنتجات المؤهلة ضمن برنامج برايم خلال فترة "يوم برايم". وستكون عروض أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات سارية يومي 21 و22 يونيو، فيما ستبقى عروض أمازون الولايات المتحدة الأمريكية متاحة حتى يوم الأربعاء 23 يونيو، مما يمنح أعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة الاستفادة من الفترة الإضافية للتسوق من العروض العالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتاحة من أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات، ومن أهمها:

• الجمال: توفير حتى 40% على السلع من ماركات "كانتو" (Cantu)، و"شيا مويستشر"، و"ويت براش" (Wet Brush)، وغيرها

• أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات: توفير حتى 25% على السلع من ماركات "ريزر" (Razer)، و"سيجيت" (Seagate)، و"أسوس" (ASUS)، وغيرها

• الأزياء: توفير حتى 35% على السلع من ماركات "نورث فيس"، و"هينز"، و"تشامبيون"، وغيرها

• الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ: توفير حتى 40% على السلع من ماركات "دي لونجي"، و"كونتيجو"، وغيرها





دعم الشركات المحلية

متاجر خاصة برعاية أمازون: تعمل أمازون على دعم الشركات المحلية في المملكة خلال "يوم برايم" لهذا العام، وذلك من خلال مجموعة عروض "التسوق المحلي" التي تُعرِّف العملاء على التجار المحليين. ويمكن للعملاء استكشاف الشركات المحلية التي تقدم عروض وكوبونات "يوم برايم" بحسب الفئة أو استكشاف أصحاب العلامات التجارية المحلية، مثل "زورد"، و"ريجل إن هاوس"، و"دوتس"، وغيرهم، عبر صفحة www.amazon.sa/shoplocal أو من خلال الضغط على قسم "التسوق المحلي" في الصفحة الرئيسية لأمازون السعودية في تطبيق أمازون.





طرق التسوق خلال "يوم برايم" لهذا العام

بطاقات ماستركارد من البنك الوطني السعودي: سيحصل جميع أعضاء برنامج أمازون برايم على موقع أمازون السعودية ممن يستخدمون بطاقات ماستركارد من البنك الوطني السعودي عند الطلب خلال يومي 21 و22 يونيو، على خصم إضافي يصل إلى 10% ومع حد أقصى 100 ريال سعودي عند استخدام الرمز الترويجي SNB10 وقت إتمام عملية الشراء.

هذا، وسيحظى أعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة بإمكانية التسوق في أي وقتٍ أو مكانٍ عبر تنزيل تطبيق أمازون كي لا تفوتهم أي عروضٍ أو خصوماتٍ، أو عبر زيارة الموقع www.amazon.sa/primeday.