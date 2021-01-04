تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة منزلية للمرضى في نجران

استفاد منها 1219 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج

نفّذت "صحة نجران" 29739 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1219 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج؛ وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 5000 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 8 مستشفيات هي الملك خالد، ونجران العام، ومستشفى الولادة والأطفال، وشرورة العام، وحبونا العام، وبدر الجنوب العام، وخباش العام، ومجمع إرادة الصحة النفسية، من خلال 14 فريقًا طبيًّا ميدانيًّا؛ وذلك خلال نفس الفترة.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

يُذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

كما تشمل الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.