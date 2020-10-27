"الصحة": تسجيل 399 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 426 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345631 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 426 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 332117 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5329 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8185 والحالات الحرجة 778 حالة.