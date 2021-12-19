الطائف.. متطوعون يشاركون في إزالة الملصقات الدعائية العشوائية

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والمشوهات للمظهر العام

نفّذت أمانة الطائف، مبادرة لرصد وإزالة الملصقات الإعلانية العشوائية والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة، بمشاركة متطوعين ومتطوعات.

وتهدف المبادرة إلى رصد الملصقات المخالفة، والرفع بها للفِرَق الميدانية للمعالجة الفورية، ضمن برامج أمانة الطائف لتحسين المشهد الحضري، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن مبادرة رصد ومعالجة الملصقات الإعلانية المخالفة، انطلقت من شارع شهار؛ على أن تشمل المبادرة كل الشوارع الرئيسية بالمدينة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة؛ في خطوة من الأمانة لإشراك أفراد المجتمع في أعمال الرصد، وتعزيز ثقافة الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأنواع من الملصقات تتسبب في تشويه أعمدة الإنارة.

وباشرت الفِرَق أعمال المعالجة الفورية للملاحظات المرصودة، وإزالة الملصقات المخالفة، كما تستمر الحملة لتغطي كل الشوارع والأحياء بالطائف والضواحي.