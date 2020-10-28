"بري": الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور في غضون 5 أيام

ربط التشكيل باستمرار الأجواء الإيجابية

ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة الجديدة قد ترى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا ظلت الأجواء إيجابية.

وقال "بري" خلال استقباله وفدًا طلابيًّا من جامعة القديس يوسف: "إن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليًّا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وكانت المشاورات النيابية قد انتهت بتكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة.