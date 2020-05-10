"باداود" يحصل على الماجستير من جامعة أم القرى بتقدير امتياز

حصل داود بن سعيد باداود على درجة الماجستير من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان عنوان الرسالة "دور أنشطة الاتصال المؤسسي في إدارة السمعة لشركة المياه الوطنية"، ومشرف الرسالة رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم عريجة.

"باداود" ما زال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.

"سبق" تتقدم لـ"باداود" بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.