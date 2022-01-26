





0

بحضور عدد من المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية والشركات

بجلستين حواريتين.. اختتام مؤتمر مستقبل المراجعة الداخلية الـ"8"

76

اختتم المؤتمر السنوي الثامن الذي نظمته الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اليوم، أعماله التي استمرت على مدى يومين في الرياض بجلستين حواريتين.



وأشار المشاركون خلال الجلسة التي حملت عنوان "تزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة" إلى قطاع المراجعة الداخلية قبل 10 سنوات مقارنةً بوضعه الحالي، وعوامل ازدياد الطلب والاهتمام بقطاع المراجعة الداخلية، إضافة إلى دور المراجعة الداخلية في تحسين البيئة الرقابية داخل القطاعين العام والخاص، مؤكدين إسهام قطاع المراجعة الداخلية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.



وتطرقت الجلسة الثانية بعنوان "المستقبل المهني للمراجعة الداخلية" إلى التحديات والطموح للمستقبل المهني للمراجعة الداخلية والدور الإيجابي للتحول الرقمي في تطوير المهنة من خلال قواعد المعلومات ونظام الاستقطاب الإلكتروني في توظيف المراجعين الداخليين.



وناقش المشاركون في المؤتمر الذي حمل عنوان "مستقبل المراجعة الداخلية" سبل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في مجال المراجعة الداخلية، إلى جانب البرامج التي ينفذها صندوق الموارد البشرية والموجهة لاحتياجات سوق العمل من الكوادر المهنية المؤهلة ودور الصندوق في ذلك.



وشارك في مناقشات الجلستين عدد من المسؤولين عن المراجعة الداخلية في بعض القطاعات الحكومية والشركات.