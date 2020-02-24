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"غيبريسوس" أعرب عن قلقه من الإصابات في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية

"الصحة العالمية" تطالب العالم بالاستعداد لتحول "كورونا" إلى وباء عالمي

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الاثنين) بضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي.

وقال "غيبريسوس": "إن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية تثير قلقاً عميقاً"، وفقاً لـ"رويترز".

وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولاً صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.