ضعف شبكة الإنترنت stc يثير الاستياء بمركز سنام وطحي بالقويعية

الأهالي: المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالنا ونطالب بحل عاجل وجذري

أثار ضعف شبكات الإنترنت الـ stc و3g، و4g بمركز سنام وطحي غرب محافظة القويعية، استياء الأهالي؛ ما دفعهم إلى تقديم بلاغات عدة، خصوصًا بعد استمرار ضعفها لأكثر من خمسة أيام من وقت تقديم البلاغ، وإلى حين وقت إعداد ذلك الخبر.

وأكد عددٌ من الأهالي لـ"سبق"، أن تواصلهم مع الشركة لم يكن كافيًا لحل المشكلة، على الرغم من تقديم عدة بلاغات من قِبل الأهالي، مطالبين بإنهاء معاناتهم واحتياجهم لسرعة الإنترنت 4g و3g ليتسنى لهم التواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة معاملاتهم الحكومية.



وأوضحوا أن شبكة الإنترنت لا تزال ضعيفة للغاية حتى الوقت الحالي، على الرغم من استمرار التواصل مع الشركة، مؤكدين أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، مطالبين بحل عاجل وجذري لشكواهم.