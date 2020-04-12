شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.