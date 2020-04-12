شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:30 PM

شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق

عبدالله البرقاوي

الرياض

38 42,075

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

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