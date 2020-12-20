بتكلفة 10 ملايين ريال.. "أمانة جدة" تبدأ في تشجير 5 محاور بطول 13550م

تستهدف زراعة أكثر من 1200 شجرة ضمن جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري

شرعت أمانة محافظة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسية؛ مستهدفة 5 مواقع ضمن المرحلة الثانية على مساحة عمل تصل لنحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 مترًا طوليًّا وبتكلفة تُقدر بـ10 ملايين ريال، في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة جدة المهندس عمرو بن محمد الغـامدي، أن المشروع يتضمن تشجير وتجميل خمسة مواقع تمثل عددًا من محاور الحركة الرئيسية لمدينة جدة؛ مستهدفًا زراعة أكثر من 1200 شجرة متعددة الأنواع، بما يزيد على 13660 شجيرة؛ وذلك بدءًا من الامتداد الشمالي لطريق الملك عبدالعزيز- أبحر، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 87% بطول 8 آلاف متر ومساحة عمل تصل لـ2500م2، وشكّل الامتداد الغربي لشارع حراء الموقع الثاني لأعمال التشجير بطول 700 مترًا وبنسبة إنجاز 100%، وجاء الموقع الثالث في منطقة مجسمات الجامعة حيث تم إكمال الزراعة والتحسينات على مساحة 3900 م2، ويأتي الموقع الرابع على الامتداد الشمالي لطريق المكرونة بطول 3850 مترًا وبنسبة إنجاز وصلت حتى الآن 58%، وشهد الموقع الخامس على طريق الأندلس بدء أعمال التشجير على طول 1000 متر ونسبة إنجاز 5%.

وأشار الغامدي إلى أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في كل المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الإضاءات؛ لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسية وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة.